الخطوط القطرية تتوقع تسلم إيرباص أيه 350 مبكراً

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تتسلم الشركة أول طائرة ايرباص أيه 350 قبل الموعد المحدد في ديسمبر 2014.

وقال أكبر الباكر خلال معرض سنغافورة للطيران "خطواتهم سبقت الجدول الزمني لاختبار الطائرة بكثير"، مضيفا أن إيرباص قد تسلم الطائرة قبل شهر أو شهرين من الموعد المقرر.

وتقدمت الخطوط القطرية بطلبيات لشراء 43 طائرة أيه 350-900 و37 طائرة أيه 350-1000 وهي أول مشتر للطائرة.

وقال الباكر إن صبر الشركة بدأ ينفد بسبب تعثر برنامج الطائرة سي الذي تنفذه شركة بومباردييه. وطلبت الخطوط القطرية شراء الطائرة التي من فئة 120-160 راكبا، لكن تأخر البرنامج وقلة الطلبيات قد يدفعها إلى البحث عن طائرات أخرى.

وقال الباكر "أبلغناهم أننا لن نهتم بالتحدث إليهم مجددا إلا بعد أن يبيعوا 300 طائرة.. لن تنتظر شركة مثل شركتنا إلى أجل غير مسمى لاستكمال برنامج الطائرة".

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة غير مهتمة بعرض إيرباص لبيع الطائرة أيه 330 أو عرض بوينج للطائرة 787-10 أو الطائرة 777-8 اكس.

وقال الباكر إن الشركة تقدمت بطلبية لشراء 50 طائرة بوينج 777-9 لكنها لا ترغب في الطائرة الأصغر حجما 777-8.