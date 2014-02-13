"دبي لصناعة الطائرات" تشتري 40 طائرة نقل إقليمي

تتجه "دبي لصناعات الطيران" لتأجير الطائرات لشراء 40 طائرة من نوع "إيه تي آر 600-72، عبر توقيع اتفاقية مع شركة "إيه تي آر" الأوروبية المتخصصة بصناعة طائرات النقل الإقليمي.

وبحسب بيان الشركة، يشمل العقد طلبية أولى بـ20 طائرة مع إمكانية لحاقها بـ20 أخرى.

وتعتبر الصفقة أولى طلبيات الشركة التي تركز خدماتها على الرحلات القصيرة.

وأكدت الشركة أن تسليم الـ20 طائرة الأولى ستكون خلال الفترة ما بين 2015-2018.

وفي هذا الصدد، قال خليفة الدبوس، العضو المنتدب للشركة "تعد دبي لصناعات الطيران أكبر شركة لتأجير الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي قيمة محفظتها من الطائرات حوالي 3.3 مليار دولار من طرازات مختلفة بما في ذلك بوينغ 737 وبوينغ 777 وإيرباص إيه 320 وإيه 330".

وأوضح أن دبي لصناعات الطيران تسعى لتنويع محفظتها وتوسيع نطاق حضورها في قطاع النقل الجوي الإقليمي بهدف تلبية الطلب المتنامي من جانب شركات الطيران التي تعكف على تقديم خدمات الربط الجوي الإقليمي.

ولفت إلى أن طائرات "أيه تي آر" تستخدم اليوم من قبل 190 ناقلاً جوياً في مختلف أنحاء العالم، ما يوفر للشركة مجالاً واسعاً من الفرص المحتملة لتشغيل أسطول جديد من طائرات النقل الإقليمي.