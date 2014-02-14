"دبي الدولي" سابع أكبر مطار بالعالم.. ازدحاما

في آخر إحصائية رسمية، تقدم مطار دبي الدولي ليصبح سابع أكبر مطارات العالم ازدحاماً، مدفوعاً بالنمو الكبير الذي حققته حركة المسافرين خلال العام الماضي والتي بلغت 15.2% وهي من أعلى النسب في العالم.

ويشير تقرير أولي لمجلس المطارات العالمي إلى أن مطارات المنطقة مستمرة في تحقيق أعلى معدلات النمو، سواء في حركة الشحن التي تواجه تحديات في الأسواق العالمية أو في حركة المسافرين.

ولا يزال مطار هارتسفيلد جاكسون في اتلانتا يتصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً، يليه مطارات بكين وهيثرو لندن ثالثاً، وطوكيو رابعا،ً ثم لوس أنجلوس خامساً، ومطار أوهير في شيكاغو سادساً، ثم مطار دبي سابعاً.

الجدير بالذكر أن مطار دبي تعامل خلال العام الماضي مع أكثر من 66.4 مليون مسافر.