السياحة التونسية تحقق نمواً بـ23% خلال شهر يناير

ارتفعت عائدات السياحة التونسية لشهر يناير من العام الجاري بنسبة 23.2%، مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من عام 2010 قبل اندلاع الثورة.

وكشفت بيانات رسمية لوزارة السياحة أمس الأول أن عائدات القطاع السياحي لشهر يناير من العام الحالي بلغت 200.6 مليون دينار، بينما لم تتعد قبل أربع سنوات 162.8 مليون دينار.

وتحسنت العائدات على الرغم من التراجع المسجل في عدد الليالي السياحية بنسبة 17.4% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010. وتحسنت العائدات أيضا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.3%.

وكانت السياحة التونسية قد تلقت ضربة قوية في أعقاب الثورة، حيث تراجعت العائدات إلى قرابة النصف عام 2011 بسبب انعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية.

وتحسنت المؤشرات في العامين الماضيين، لكن دون أن تبلغ مستويات ما قبل الثورة في 2010. وهذا العام تخطى عدد الوافدين من السائحين في شهر يناير حاجز الـ 340 ألف سائح مقابل 333 ألف في يناير عام 2010. وتتوقع وكالات السفر أن تستعيد أعداد الحجوزات لهذا العام مستوياتها العادية لما قبل الثورة في ظل الدفعة القوية التي أحدثها نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد حتى الآن.