الأقصر تستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من باريس

استقبلت مدينة الأقصر فجر أمس الأحد أولى رحلات الشارتر الفرنسية القادمة من باريس، بعد توقف دام عدة أشهر، حيث كان على متنها 127 سائحاً وسائحة فرنسية.

وتضم الرحلة وفداً إعلامياً من 12 فرداً يمثلون مختلف وسائل الإعلام الفرنسية جاءوا إلى الأقصر لقضاء عدة أيام يقومون خلالها بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمدينة والاطمئنان أيضاً على الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها الأقصر.

وأعرب اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عن سعادته بوصول أولى رحلات الشارتر القادمة من باريس، مؤكداً أن عام 2014 سيشهد عودة السياحة للأقصر إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن المحافظة أيضاً ستستقبل أولى رحلات الشارتر الإنكليزية القادمة من لندن اليوم في رسالة واضحة إلى أن استقرار الأوضاع داخل مصر بات يمثل صورة إيجابية لدى الدول المصدرة للسياحة.