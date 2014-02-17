%31 تراجع في عدد سياح مصر خلال ديسمبر الماضي

انخفض عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 678 ألف سـائح، مقـــابل 978 ألف سائح عن الفترة ذاتها من 2012، بنسبة انخفاض قدرها 30.7%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له إن القطاع السياحي سيظل الأكثر تضرراً من المشهد السياسي المضطرب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أوروبا الشرقية هي أكثر المناطق إيفاداً للسائحين، تليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وأضاف البيان أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 5.1 مليون ليلة، مقابل 13.9 مليون ليلة بنسبة انخفاض قدرها 63.1%.

وكان لأوروبا الشرقية النصيب الأكبر في عدد الليالي تليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال نفس الفترة.

على جانب آخر، كشف البيان عن أن عدد السائحين القادمين من الدول العربية إلى مصر بلغ 100.8 ألف سائح خلال ديسمبر 2013، مقابل 167.1 ألف سائح خلال ديسمبر 2012، بنسبة انخفاض قدرها 39.7%.

وأضاف البيان أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الدول العربية بلغ 1.1 مليون ليلة خلال ديسمبر 2013 مقابل 3.4 مليون ليلة خلال ديسمبر 2012 بنسبة انخفاض قدرها 66.4%، فيما بلغ متوسط عدد الليالي للسائح 8.4 ليلة، خلال ديسمبر 2013 مقابل 15.3 ليلة في شهر ديسمبر 2012.