فندق إسباني يخصص غرفاً للنساء في جزيرة مايوركا

يبحث أصحاب الفنادق في جزيرة مايوركا الإسبانية على الدوام عن طرق لاجتذاب مزيد من الراغبين في قضاء العطلات، مع ظهور فكرة تخصيص غرف فندقية "للنساء فقط"، وهي آخر صيحة للترويج لقطاع الفندقة.

ويعرض فندق "إليتاس ألباتروس"، الذي يعد جزءاً من سلسلة فنادق بارشيلو، مجموعة من الغرف المزودة بالأمور التي تخص النساء، والتي ترى إدارة الفندق أنها ضرورية لقضاء عطلة مثالية للمرأة، مثل مرآة بالحجم الطبيعي، وشماعات للمعاطف المبطنة، ومجلات متخصصة للمرأة، وشموع معطرة، إضافة إلى عروض خاصة لممارسة اليوغا والتمارين الرياضية الخفيفة وتصفيف الشعر، إلى جانب تنظيم ما يعرف باسم "حفل البيجاما".