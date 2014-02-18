الملكية الأردنية: غلاء الوقود وراء خسائرنا في 2013

منيت الخطوط الملكية الأردنية بخسائر في عام 2013 وصلت إلى 38.7 مليون دينار (54.5 مليون دولار)، مقارنة مع أرباح بلغت 1.11 مليون دينار في 2012، وفقا لما أظهرته نتائج الناقل الرسمي في الأردن اليوم.

وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في العام الماضي 52% إلى 38 مليون دينار مقارنة مع 2012.

وعزت الشركة الخسائر إلى الظروف السياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود وتراجع أعداد المسافرين على خطوطها.

ويتألف أسطول الملكية الأردنية من أكثر من 30 طائرة، وتمت خصخصتها عندما باع الأردن 71% منها إلى مستثمرين عرب وأجانب من خلال اكتتاب عام في نهاية 2007 لتصبح أول شركة طيران حكومية وأول ناقل رسمي عربي تجري خصخصته.