تصرفات عقارات دبي تحقق 411 مليون درهم خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي يوم أمس الاثنين أكثر من 411 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 300 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة 70 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة 230 مليون درهم، وسجلت الرهونات 111 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 50 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 60 مليون درهم. فيما شهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة، منها 139 مبايعة للأراضي.

وبلغت مبايعات الشقق والفلل 121 مبايعة بقيمة 230 مليون درهم، منها 117 مبايعة للشقق بقيمة 188 مليون درهم، و4 مبايعات للفلل بقيمة 42 مليون درهم، كان أهمها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة أخرى بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وشهد أمس تسجيل 48 رهناً، منها 10 رهونات للأراضي بقيمة 50 مليون درهم، و38 رهناً للشقق والفلل بقيمة 60 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18 مليون درهم.