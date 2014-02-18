"السعودية" تحتفل بـ50 عاماً على تشغيل رحلاتها لدبي

تحتفل الخطوط السعودية يوم غد الأربعاء، الموافق 19 فبراير 2014، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تشغيل أولى رحلاتها إلى دبي، وذلك في حفل سيقام بفندق وستن دبي الميناء السياحي، برعاية الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، والمهندس خالد بن عبدالله الملحم والقيادات التنفيذية بالخطوط السعودية، وعدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي.

وتتضمن أجندة الحفل فيلما وثائقيا يستعرض البدايات والإنجازات، إضافة إلى معرضٍ يحكي تطور الخطوط السعودية وما تقدمه من خدمات بمكاتب المبيعات وعلى متن الطائرات، وكذلك استعراض الخدمات الإلكترونية والذاتية ومراحل تطور العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في دبي والتي بدأت منذ نصف قرن بتسيير أول رحلة بطائرة من طراز "كونفير" انطلقت آنذاك من مطار الظهران الدولي.

ومن المقرر أن يدشن الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مكتب "السعودية" الجديد في دبي، وذلك لمواكبة ما تشهده الخطوط السعودية وخدماتها من تطويرٍ شامل، حيث تم الانتقال بمكاتبها وإداراتها إلى موقع استراتيجي ببرج "أل فيجين تاور" يُطل في جهاته الأربع على برج خليفة وإمارة دبي وشارع الشيخ زايد، وصُمم المشروع وفق أحدث المواصفات الفنية وبما يعكس الهوية الشخصية الجديدة للخطوط السعودية.

ويحتوي هذا المشروع على مكتب مدير عام إقليم الشرق الأوسط والخليج والمكاتب الإدارية وقاعات التدريب المجهزة على أحدث مستوى، إلى جانب الإدارة المالية وأقسام المبيعات والتسويق ومصلى وغير ذلك من التجهيزات التي تساعد على إنجاز العمل وخدمة العملاء والمراجعين في بيئة نموذجية ومتميزة.