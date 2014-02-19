"أبوظبي للطيران الخاص" يستعد لعرض آخر مستجدات القطاع

يستعد معرض أبوظبي للطيران الخاص لاستقبال أكثر من 17 ألف زائر، ومشاركة 170 جهة، لاستعراض آخر التطورات والابتكارات المتعلقة بالقطاع، يوم الثلاثاء المقبل، في مطار البطين للطيران الخاص.

ويستعرض المشاركون بالمعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الخاصة بالطائرات غير التجارية والطائرات النفاثة والمروحيات والمعدات والخدمات والشركات المصنعة ومراكز تدريب الطيارين، إضافة إلى لوازم الطائرات وإلكترونيات الطيران الجوية والتأمين والتمويل.

ويقام المعرض، الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط المعني بقطاع الطيران الخاص، خلال الفترة بين 25 و27 فبراير 2014، بحضور عدد من الشخصيات والمهتمين في قطاع الطيران الخاص، لاستعراض آخر المستجدات والتطورات في هذا القطاع الحيوي.

وقال علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، إن أهمية المعرض مستقاة من كونه منصة رئيسة في المنطقة، لعرض آخر مستجدات الطيران الخاص في العالم، ومركز إمارة أبوظبي كوجهة حيوية وفعالة لأهم قطاعات الأعمال والصناعة على مستوى دولي.

وكانت القيمة الإجمالية للمبيعات في المعرض في 2013 قد تجاوزت 3 مليارات درهم، وإضافة إلى ذلك استقبل مطار البطين للطيران الخاص العام الماضي خمسة آلاف و 138 طائرة.

وفي دورته لهذا العام، تم تخصيص منطقة جديدة خاصة بالموردين في المطار، وذلك استجابة من مطارات أبوظبي لتلبية الطلب القوي على سوق خدمات الطيران، وهو ما يزيد مساحة المعرض هذا العام إلى 80 ألف متر مربع، أي بزيادة أكثر من 30% في مساحة المعرض، مقارنة بالعام الماضي.

ويضم المعرض عرضاً لأكثر من 100 طائرة من نماذج مختلفة لهواة الطيران والشركات التي تبحث عن أفضل الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران.

وتتنوع الطائرات من تلك الخفيفة إلى طائرات رجال الأعمال الثقيلة، بما في ذلك طائرة شركة "آيرباص" لكبار الشخصيات، وصولاً إلى أسرع محرك في العالم من طراز "تي بي إم" 850.