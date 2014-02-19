"الكويتية" تجدد أسطولها بـ17 طائرة بدءا من ديسمبر

أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، رشا الرومي، أن أسطول الشركة سيشهد نهاية هذا العام أول عملية تحديث له منذ عقدين من الزمان.

وقالت الرومي لـ"العربية.نت" في أول تصريح لها منذ تعيينها قبل شهرين، إن الشركة الكويتية التي لم تزل قيد الخصخصة، ستتسلم في ديسمبر المقبل 12 طائرة جديدة من "إيرباص" العالمية، سبع منها من طراز 320، والخمس الأخرى من طراز 330، لم يتحدد مصيرها بعد.

وأوضحت أنها وقعت في الكويت، اليوم الأربعاء، عقدين مع شركة إيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى، مضيفة "كنا في سباق ماراثوني من أجل إتمام الصفقة المنتظر منها إرضاء سمو أمير الكويت وأهلها".

وأفادت بأن الطائرات الـ25 من طراز إيرباص منها 10 طائرات من طراز 330 و15 أخرى من طراز 320 نيو، وستبدأ الكويت تسلمها سنة 2019، موضحة أن شروط وقيمة العقد المبرم اليوم هي نفس شروط العقد السابق مع الشركة العالمية، لكن مع إلغاء 5 طائرات مستعملة كانت ستقوم باستئجارها الشركة الكويتية من شركة هندية.

وبسؤالها عن تكرار الشكوى من طائرات الأسطول الحالي، قالت الرومي، إن طائرات الشركة تعمل بجدولها المعتاد وبكفاءة مرتفعة، لكنها تكاليف صيانتها أصبحت باهظة".

وتجنبت الرومي الخوض بأرقام وقيمة الصفقة، موكدةً أنها ستعلن خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق.