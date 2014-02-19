"ويّا التمر أحلى" مهرجان لتسويق خير الأحساء إقليمياً

تنطلق غداً فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء تحت عنوان "ويا التمر أحلى 2014" بمقر مركز المعارض في مدينة الأحساء بالسعودية ويستمر لمدة 7 أيام.

وأكد أمين الأحساء والمشرف العام على المهرجان، المهندس عادل بن محمد الملحم، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف للمهرجان، تأتي في سياق الدعم الموجه للمنتج الوطني.

وأشار إلى أن المهرجان يمثل رؤية استراتيجية بأن تكون الأحساء موطناً للتمور عبر آليات عمل مرحلية في تحويل التمور من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز يسجل باسم الأحساء.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى إبراز منتج التمور بالأحساء على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتوسيع النطاق التسويقي لتمور الأحساء وجذب القوة الشرائية تجاهها، وتنظيم آليات البيع، وتشجيع المنتجات الوطنية لتكون ذات جودة عالية تنافس في السوق العالمية.

وقال رئيس اللجان التنفيذية، المهندس محمد إسماعيل السماعيل: إن موقع المهرجان سيكون على مساحة 3600 متر مربع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، و45 مصنعاً تتنافس على تقديم عروض التمور المعبأة والصناعات التحويلية.