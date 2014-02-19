1.2 مليون حركة جوية تعبر سماء الإمارات بحلول 2025

قال إبراهيم أهلي، مدير مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إن المجال الجوي لدولة الإمارات سيكون قادراً على استيعاب 1.2 مليون حركة جوية بحلول عام 2025.

ونقلت نشرة "عبر دبي" التي تصدرها هيئة دبي للطيران المدني، عن أهلي قوله إن هذا الطموح يعادل إجمالي حجم الحركة الجوية الحالية فوق لندن أو نيويورك.

ودعا إلى وضع قضية تطوير المجال الجوي على رأس قائمة الأولويات، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي ستتعرض لمزيد من الضغوط بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، والذي تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع زواره سيأتون من خارج الإمارات.

وقال إن إدارة المجال الجوي الإماراتي، تجري بفاعلية وكفاءة واضحة، وهناك حاجة ملحة أيضاً لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة وما وراءها.

وشدد على أنه من دون تعزيز التعاون مع الدول الخليجية المجاورة، لن نتمكن من المحافظة على معدلات النمو القوية الحالية، ولن يكون هناك مفر من حدوث عمليات تأخير كبيرة في الرحلات القادمة والمغادرة".