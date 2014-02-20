أحمد بن سعيد: مطار دبي يستقبل 90 مليون مسافر بـ2015

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي إن خطة توسعة مطار دبي بكلفة 7.8 مليار دولار، تمضي بوتيرة متسارعة لرفع طاقتنا الاستيعابية إلى أكثر من 90 مليون مسافر مع إنجاز مبنى "الكونكورس دي" خلال عام 2015 وتحديث وتوسعة المبنيين 1 و2 في المطار، إضافة إلى افتتاح مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، وهو المطار الذي سيصبح محور حركة السفر الدولية في السنوات المقبلة .

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد في مقاله الشهري ضمن نشرة مجلة عبر دبي، "يجب أن نتابع سعينا من أجل الوصول إلى هدفنا بأن يتربع مطار دبي الدولي المطار على عرش المطارات العالمية، ليس من حيث أعداد المسافرين فقط، والذي سنصل إليه بالفعل في عام 2015 ولكن من حيث نوعية ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة للمسافرين، لنمتلك بذلك أفضل بنية تحتية في العالم، لدعم صناعة الطيران العالمية والمحلية".

إلى ذلك، أكد الشيخ أحمد بن سعيد أن 2013 كان عاماً استثنائياً في تاريخ صناعة الطيران في الإمارات ودبي، نتيجة للنمو والإنجازات غير المسبوقة التي سجلها هذا القطاع الاقتصادي الاستراتيجي، مضيفاً "بهرت الإمارات العالم عندما انتزعت شرف استضافة معرض إكسبو 2020 بعد جهد احترافي كبير".

وقال الشيخ أحمد بن سعيد "في العام 2013 أيضا سجل معرض دبي للطيران أكبر حجم صفقات في تاريخ صناعة الطيران العالمية برقم قدره 4 .213 مليار دولار" . مشيرا إلى أن العدد القياسي من المسافرين الذين رحب بهم مطار دبي الدولي في العام الماضي، والذي تجاوز 66 مليون مسافر، بالمقارنة مع 57 مليون مسافر في عام 2012 كان دليلاً إضافياً على أن عام 2013 كان عاماً استثنائياً.