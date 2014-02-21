طيران الإمارات الأولى بين الناقلات للسنة الثالثة

احتفظت "طيران الإمارات" بالمركز الأول بين الناقلات الجوية العالمية من حيث قيمة علامتها التجارية للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لتقرير "براند فاينانس العالمي السنوي" الذي يصنف العلامات التجارية لـ500 شركة عالمية، حسب قيمتها والذي نشر هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة "البيان"، احتلت "طيران الإمارات" المرتبة 234 في القائمة، وكذلك المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط للسنة الرابعة على التوالي. وقدر التقرير قيمة علامتها التجارية حالياً بـ5.48 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 34% عن قيمتها في عام 2013.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والعلامة التجارية: "العلامة التجارية القوية هي التي تمنح التميز لأي شركة، وهذا ما يفسر استمرار طيران الإمارات في الاستثمار في علامتها التجارية.