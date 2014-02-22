معرض أبوظبي للطيران الخاص يستعد لاستقبال 17 ألف زائر

تستعد الدورة الثالثة من معرض أبوظبي للطيران الخاص التي تقام بمطار البطين، لاستقبال أكثر من 17 ألف زائر، وبمشاركة 170 جهة.

ويشهد المعرض الذي يقام تحت رعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الحالي، بمطار البطين للطيران الخاص، بحضور عدد من الشخصيات وصناع القرار في قطاع الطيران الخاص، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتطورات في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران في الشرق الأوسط، بجانب عرض آخر التطورات والابتكارات المتعلقة بالطائرات غير التجارية، والطائرات النفاثة، والمروحيات، والمعدات، والخدمات، والشركات المصنعة، ومراكز تدريب الطيارين، إضافة إلى لوازم الطائرات، وإلكترونيات الطيران الجوية، والتأمين، والتمويل.

ويشكل المعرض الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط المتخصص بقطاع الطيران الخاص، فرصة لالتقاء أهم ممثلي قطاع الطيران العام والمعنيين به في دول المنطقة، وذلك في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع في الشرق الأوسط، كما يعد المعرض حدثاً مهماً لشركة أبوظبي للمطارات، إذ يعكس النمو الملحوظ لقطاع الطيران الخاص في الدولة والمنطقة بشكل عام، والازدهار الاقتصادي والسياحي الذي تنعم به إمارة أبوظبي.

ويضم المعرض عرضاً لأكثر من 100 طائرة من نماذج مختلفة لهواة الطيران والشركات التي تبحث عن أفضل الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران، كما تتنوع الطائرات من الخفيفة إلى طائرات رجال الأعمال الثقيلة، بما في ذلك طائرة شركة إيرباص لكبار الشخصيات، وصولاً إلى أسرع محرك في العالم من طراز "تي بي إم" 850.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لمبيعات دورة العام الماضي 3 مليارات درهم، فضلاً عن استقبال مطار البطين للطيران الخاص 5138 طائرة.