70 مليار ريال حجم الناتج المحلي السعودي من السياحة

حقق الناتج المحلي الإجمالي للسياحة السعودية خلال عام 2012 ارتفاعاً بنسبة 6.8% قياساً بالعام 2011، ليصل إلى 70.2 مليار ريال، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف "القيمة المضافة" من 7.3% إلى 7.4% خلال عام 2012، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وأظهر التقرير السنوي الـ49 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية "لا يشمل مصاريف النقل الدولي" في عام 2012، حيث بلغ 32.6 مليار ريال مقابل 35.5 مليار ريال عن العام 2011، بانخفاض قدره 8.2%، في حين ارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2012 بنسبة 16.8% ليبلغ 57.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 49 مليار ريال عن العام الذي يسبقه.

وبلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة "لا يشمل مصاريف النقل الدولي" خلال عام 2012، 61.1 مليار ريال، مقابل 60.6 مليار ريال عن العام 2011 م محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.7%، فيما نال قطاع الإيواء النصيب الأكبر من إجمالي إنفاق السياح المحليين، إذ بلغ 8.2 مليار ريال وتمثل 25.2% من الإجمالي في عام 2012 م مقابل 9.1 مليار ريال في عام 2011.

وكشف التقرير عن احتلال الإنفاق على المأكولات والمشروبات المرتبة الثانية بحوالي 8.1 مليار ريال، بنسبة 24.9% من الإجمالي في 2012 م مقابل 6.7 مليار ريال.

وعلى جانب الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة فقد احتل الإنفاق على مرافق الإيواء المرتبة الأولى بنحو 19.7 مليار ريال، بنسبة 34.5% من الإجمالي في عام 2012م، فيما جاء الإنفاق على التسوق في المرتبة الثانية بنحو15.5 مليار ريال تمثل 27% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة في عام 2012.

ونوه التقرير السنوي 49 إلى استمرار جهود الهيئة العامة للسياحة والاثار في تطوير قطاع الفنادق إذ ارتفع عدد الفنادق العاملة في المملكة نهاية عام 2012 إلى 1098 فندقًا من مختلف الدرجات، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة بنهاية عام 2012 نحو 1971 وحدة سكنية توزعت على مختلف مدن المملكة بنسب متفاوتة كان النصيب الاكبر فيها لمنطقة مكة المكرمة بنسبة 26.5% " 522 وحدة "، تلتها منطقة الرياض بنسبة 26.3% 519 وحدة".

من جهة أخرى، توقع تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن يوفر قطاع السياحة نحو 1.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015 م وحوالي 1.8 مليون وظيفة أخرى في العام 2020.