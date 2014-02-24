قطر تستقطب 3 أضعاف عدد المسافرين إليها منذ عام 2000

كشف الدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، عن تسجيل قطر لزيادة بــ3 أضعاف في عدد المسافرين إليها منذ عام 2000 إلى عام 2013 ، وأنه في السنوات العشر الأخيرة تضاعف عدد المسافرين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط من 24 مليوناً في 2000 إلى 52 مليوناً في 2013، متوقعا أنه بحلول 2030 سيصل عددهم إلى 150 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، معزياً هذا النمو إلى أداء الدول الخليجية.

وأضاف طالب الرفاعي خلال كلمته يوم أمس بافتتاح مؤتمر "السياحة في عالم الغد" والذي تستضيفه الدوحة أن عدد المسافرين حول العالم ارتفع بنحو 187 مليون مسافر في عام 2013، مقارنة بالعام السابق أي بنسبة نمو 5%، وأنه بحلول عام 2030 تتوقع منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد المسافرين ملياراً و800 مليون وهو تقدم كبير، لاسيما أننا اليوم في عالم يتغير تغيراً سريعاً والعديد من الديناميكيات تترافق مع هذا التغير هنا في الشرق الأوسط بالرغم من التحديات الظاهرة شكليا.

وأشار إلى أنه في عام 2012 سجل العالم مليار مسافر وسائح وهي المرة الأولى التي يشهد فيها ذلك في التاريخ، وذلك مقارنة بـ25 مليون مسافر في عام 1950 وهو يعكس مدى التقدم الذي تحقق في مجال النشاط البشري، فيما يخص السفر والسياحة، وأن هذا النمو يزيد رغم التحديات التي يواجهها العالم وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والأزمات والكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان.

وأوضح أن الدول النامية بدأت تسيطر على القطاع السياحي منذ10 سنوات، حيث كانت تشكل 40 بالمئة من تلقي السياحة في العالم والآن صارت70 بالمئة، متوقعاً أن يكون التوزيع في عام 2015 أكثر إنصافاً بين الدول النامية والمتقدمة.