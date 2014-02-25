الربيعان: الخطوط السعودية توسع أعمالها بمدينة دبي

أكد عبدالكريم الربيعان، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية في الشرق الأوسط والخليج، سعي الخطوط السعودية إلى توسيع أعمالها وأنشطتها في مدينة دبي.

وقال الربيعان في بيان صحافي، إن الخطوط السعودية اشترت مقراً جديداً لمكتبها في دبي، ببرج "ذي فيجين تاور" بالخليج التجاري الذي يطل على برج خليفة، موضحاً أن "السعودية" اشترت طابقين من نفس البرج بتكلفة قدرت بـ9 ملايين درهم، وقد عقدت الشركة هذه الصفقة المربحة في وقت شهدت أسعار العقارات في دبي أقل مستوى لها بعد الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن فرع "السعودية" بدبي حقق قفزة نوعية في تحديث وعصرنة جميع مكاتبه تماشياً مع متطلبات السوق الجديد الذي يفرض العمل في بيئة أكثر حيوية وعصرنة، فجاء اختيار منطقة الخليج التجاري التي تعتبر القلب النابض لدبي، لما تضمه من كبرى الشركات وقربها من أكبر برج ومول في العالم. وتعتبر مدينة دبي الآن محطة تواصل بين الشرق والغرب والعالم أجمع.

وأكد الربيعان أن الخطوط السعودية تعتبر أكبر مشغل للخدمات الجوية بالنسبة لمطار دبي بعد الهند مباشرة، حيث سجلت "السعودية" نمواً في عدد الركاب، حيث بلغ 600 ألف راكب سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبة 20%. وتتم زيادة عدد الرحلات في مواسم الأعياد والحج والعمرة والعطلات المدرسية لتمكين عدد أكبر من المسافرين من التنقل بمرونة لقضاء إجازاتهم بالإمارات الوجهة المفضلة للسعوديين.

وبخصوص الطلبة السعوديين المبتعثين للدراسة في الخارج، قال إن "السعودية" أقرت تعليمات بتخفيض 25% على أسعار التذاكر لهذه الفئة، ويتم التنسيق مع القنصلية السعودية بالإمارات هذه الأخيرة التي تعمل كوسيط لتسهيل تمدرس الطلبة ومتابعة كل احتياجاتهم. وفي السياق ذاته ذكر الربيعان أن الدبلوماسيين أيضاً يطبق عليهم خصم بنسبة 25% على كافة تنقلاتهم داخل وخارج المملكة.