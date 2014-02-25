واشنطن تستعد لافتتاح مرافق سياحية جديدة لزوارها

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن مكتب السياحة الخاص بمنطقة العاصمة الأميركية، أن زوار واشنطن سوف يستمتعون بأماكن سياحية جديدة على مدار السنوات المقبلة.

فمن المنتظر أن يفتح المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الإفريقية أبوابه في عام 2015، ويضم أكبر مجموعة للفن والثقافة الأميركية الإفريقية في البلاد، ويتبع المتحف مؤسسة سميثسونيان.

وسوف يتم افتتاح نصب تذكاري للمحاربين القدامى المعاقين الأميركيين، تكريماً للجنود الأميركيين الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال خدمة بلادهم، في الخريف المقبل.

ويقع النصب التذكاري جنوب الحديقة النباتية الأميركية، وتطل على مبنى الكونجرس الأميركي.