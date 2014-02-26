إنجاز 17% من مبنى مطار أبوظبي الجديد

كشف علي ماجد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران الخاص الذي انطلق، أمس الثلاثاء، أن مطارات أبوظبي أنجزت 17% من مبنى المطار الرئيس الجديد، على أن يتم إنجار 20% بنهاية العام الحالي.

وأكد المنصوري أن الشركة ملتزمة بافتتاح المطار الجديد بالموعد المحدد في يوليو عام 2017، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز كامل الهيكل الفولاذي الخارجي للمبنى الذي يتضمن الأقواس المعدنية بنهاية العام الحالي، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضح أنه تم تركيب أول دعامة للهيكل الفولاذي للمبنى في أكتوبر الماضي، والتي تشكل بدء الأعمال فوق سطح الأرض، وتشكل الدعامة التي تم تركيبها جزءاً من 18 دعامة سيتم تركيبها، لتشكل قاعدة الهيكل الفولاذي لمجمع مبنى المطار الرئيس الجديد.

وستحمل القاعدة تسعة أقواس تشكل السقف الخارجي للمبنى، والتي تمتد حتى 180 متراً في أقصى عرض وعلو 52 متراً، وتشكل الدعامة التي تم تجميعها في الموقع حوالي 0.1% من إجمالي حجم الهيكل الفولاذي البالغ وزنه 85 ألف طن.

وسيتم إنجاز أعمال الهيكل الخارجي لمجمع مبنى المطار الجديد بنهاية 2014، في حين ينجز نظام مناولة الأمتعة والأعمال الميكانيكية والكهربائية في المبنى بنهاية عام 2015، على أن يتم إنجاز التصاميم والمرافق الداخلية، مثل صالات مسافرين وكاونترات إجراءات السفر والسوق الحرة بنهاية عام 2016.

وشدد المنصوري على أهمية قطاع الطيران في المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، ما يؤكد أهمية التوسعة وأعمال البنية التحتية بهدف تطوير القطاع.

وبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد 30 مليون مسافر سنوياً، ما يعادل 8500 مسافر وقت الذروة لكل ساعة لكل رحلة، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار أبوظبي إلى 50 مليون مسافر سنوياً.

وكانت‏ مطارات أبوظبي وقعت العام الماضي عقد إنشاء مبنى المطار الرئيس الجديد لمطار أبوظبي الدولي مع تحالف شركة "تاف" و"سي سي سي" و"أرابتك" بقيمة 10,8 مليار درهم، ليكون مبنى شاملاً ومتكامل الخدمات للمسافرين، إضافة إلى مرافق عالمية المستوى خاصة بالمسافرين والشحن، ومحال السوق الحرة والمطاعم.