الوزيرة كربول: تونس تتوقع 7 ملايين سائح في 2014

قالت وزيرة السياحة التونسية، أمال كربول، إن بلادها تأمل في استقبال 7 ملايين سائح لأول مرة هذا العام، ودعت إلى استثمار التقدم السياسي في تونس التي وصفتها بأنها "أول ديمقراطية في العالم العربي"، قصد الترويج للوجهة التونسية واستقطاب مزيد من السياح الغربيين.

وقالت أمال كربول، وزيرة السياحة، في مقابلة مع رويترز "أقول للسياح الغربيين تعالوا إلى تونس أول ديمقراطية في العالم العربي، وعيشوا لحظات تاريخية، وادعموا الانتقال الديمقراطي في تونس، وتعالوا أيضاً للاستمتاع بجمال شمس تونس وشواطئها وصحرائها".

وتوقعت الوزيرة أن تستقبل تونس لأول مرة 7 ملايين سائح في العام 2014. ومضت تقول "إذا استمر كل شيء على أحسن ما يرام فإن توقعاتنا تشير إلى أننا قد نستقبل 7 ملايين سائح في 2014".

وبلغ عدد السياح في نهاية عام 2010 أي قبل شهر من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي حوالي 6.9 مليون سائح، وهو رقم قياسي، ولكن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية دفع السياح إلى العزوف، ليصل العدد في عام 2012 إلى 6 ملايين سائح، و6.2 مليون سائح في عام 2013.