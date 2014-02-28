6.4 مليون مسافر عبروا مطار دبي في يناير الماضي

استطاع مطار دبي الدولي (الذي يحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين)، تسجيل أعلى رقم في تاريخه عن شهر واحد، من خلال النمو القياسي في أعداد المسافرين والرحلات والشحن خلال يناير 2014.

وبحسب موقع مؤسسة مطارات دبي، فقد سجلت حركة المسافرين مرور 6.4 مليون مسافر عبر مطارات دبي في يناير الماضي، بزيادة قدرها 15.1% مقارنة بشهر يناير 2013 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 5.6 مسافر.

وأشارت "مطارات دبي" إلى أن هذا النمو جاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي يستقطب الزوار من مختلف دول العالم، خاصة في هذه الفترة من السنة التي تتمتع فيها دبي بطقس رائع.

وفيما يتعلق بأكثر الوجهات حركة سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى نسبة نمو بإجمالي حركة المسافرين خلال يناير 2014، حيث سجلت 180982 مسافرا، نتيجة النمو من رقمين الذي تم تسجيله بين كل من الدوحة والرياض وجدة مع دبي، تلتها أوروبا الغربية 140910 مسافرين، ثم الهند 126305 مسافرين، في حين حلت أوروبا الشرقية بمقدمة الأسواق من حيث نسبة النمو 42%، تلتها السوق الأسترالية 34.5%، ومن ثم آسيا الباسيفيك 26.7%، ومن ثم آسيا 20.7 %.

وعلى صعيد حركة الطائرات، أظهرت الإحصاءات تعامل المطار مع 32625 رحلة في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع 31332 رحلة في الشهر المناظر من 2013. وعلى صعيد الشحن، سجل مطار دبي نموا نسبته 4.5% بحجم المناولة في يناير الماضي، حيث ارتفع حجم الشحن إلى 197021 طنا مقارنة مع 188520 طنا في الشهر المناظر من العام 2013.

وقال جمال الحاي، النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال: "يواصل مطار دبي تعزيز سمعته كمركز دولي للسفر إلى جانب تسجيل معدلات نمو قياسية بأعداد المسافرين، في ظل عملية توسعة مستمرة تطال معظم مرافقه من أجل الارتقاء الدائم بالخدمات التي يوفرها للمسافرين". وأضاف الحاي: "لقد لعب مبنى (الكونكورس إيه) دورا كبيرا في تعزيز قدرات مطار دبي وجعله أكبر مركز جوي في العالم بالنسبة لاستخدام طائرات إيرباص العملاقة من طراز (إيه 380) بمعدل 10608 رحلات إلى 26 وجهة حول العالم في العام الماضي".