%3.6 تراجع في معدل عبور السفن بقناة السويس في 2013

انخفض معدل عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس خلال عام 2013 الماضي بنسبة 3.6%، حيث وصل إلى 16 ألفا و596 سفينة، مقابل 17 ألفا و224 سفينة خلال عام 2012، بفارق 628 سفينة.

وذكرت الإحصائيات الرسمية لهيئة قناة السويس التي نشرت بالقاهرة يوم أمس الجمعة، أن الانخفاض امتد أيضًا ليشمل الحمولات المنقولة، حيث بلغت خلال العام الماضي 915 مليونا و500 ألف طن، مقابل 928 مليونا و500 ألف طن نقلتها السفن العابرة للقناة في العام السابق عليه بنقص بلغ إجماله 13 مليون طن.

ولفتت الإحصائيات إلى أن المتوسط اليومي للسفن العابرة للقناة تراجع أيضًا من 47.1 سفينة يومياً، في عام 2012 ليصبح 45.5 سفينة يومياً في عام 2013.