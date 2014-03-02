شركة إيرلندية توفر رحلات إلى أميركا بـ16 دولاراً فقط

أعلنت شركة طيران إيرلندية أنها ستوفر رحلات جوية من لندن إلى مدن مختلفة في الولايات المتحدة مقابل أقل من 10 جنيهات إسترلينية للراكب الواحد، أي بنحو 16 دولاراً فقط.

وقال مايكل أولاري، الرئيس التنفيذي لشركة "راين اير" الايرلندية، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة، إن السفر إلى الولايات المتحدة سيكون متوفراً بأقل من عشرة جنيهات للركاب، وذلك بعد شراء الطائرات التي تتناسب مع الرحلات الطويلة والتي تحتاجها الشركة، إلا أن أولاري اعترف بأن الركاب سوف يتعين عليهم أن يدفعوا رسوماً إضافية على حقائبهم، ورسوما إضافية لوجبات الطعام على متن الطائرة.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها أولاري خلال مؤتمر خاص بالقطاع الفندقي فإن شركته ستوفر تذاكر طيران من مدن أوروبية إلى نيويورك وبوسطن مقابل 10 يورو فقط أو 13 دولاراً، أما تذكرة العودة فستتوفر بسعر أرخص وتحديداً بــ7.3 يورو بما يعادل 10 دولار فقط.

وكشف أن الرحلات ستغادر مباشرة من 14 مدينة رئيسية في أوروبا على أنها ستصل إلى نحو 12 إلى 14 مدينة في الولايات المتحدة، من بينها نيويورك.

لكن أولاري أضاف قائلاً: "بطبيعة الحال لن تتوفر كافة المقاعد بعشرة يوروهات، وإنما سنكون بحاجة إلى عدد كبير من المقاعد على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى".

وكشف أولاري أن شركته تستطيع تحقيق الأرباح أحياناً حتى لو باعت بعض التذاكر بــ99 بنساً فقط، أي بأقل من جنيه إسترليني واحد".

يشار إلى أن شركة "راين اير" تعتبر واحدة من أشهر وأنشط شركات الطيران الاقتصادي في القارة الأوروبية، حيث توفر عروضاً مذهلة على بعض الرحلات في الأوقات غير المزدحمة، إذ تصل بعض تذاكر الطيران إلى بعض الوجهات الأوروبية إلى ما دون العشرة جنيهات إسترلينية، إلا أنها كغيرها من شركات الطيران الاقتصادي تفرض رسوماً إضافية على الحقائب ووجبات الطعام والعديد من الخدمات الأخرى التي يطلبها الركاب مثل تحديد المقاعد على متن الطائرة.