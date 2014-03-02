"القطرية" تطلق رحلاتها لمطاري "آل مكتوم" و"الشارقة"

أطلقت الخطوط الجوية القطرية اليوم رحلاتها إلى كل من مطاري الشارقة وآل مكتوم الدوليين في دولة الإمارات، بواقع 14 رحلة أسبوعيا لكل وجهة، وذلك بالإضافة لرحلاتها إلى كل من أبوظبي ودبي.

وذكر بيان صحافي للقطرية أن تشغيل الناقلة لطائراتها من طراز ايرباص 320 على هاتين الوجهتين الجديدتين يقدم خيارات سفر عديدة من إفريقيا وأوروبا والأميركتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوفر للقادمين من أستراليا وآسيا وشبه القارة الهندية روابط مريحة عن طريق الترانزيت في الدوحة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية "على مدار سنوات طويلة ونحن في الخطوط الجوية القطرية نعمل على توسيع شبكتنا في العالم، ويعكس إطلاق رحلاتنا اليوم إلى كل من مطار الشارقة الدولي ومطار آل مكتوم بدبي تأكيداً على التزامنا نحو سوق الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن من أولى اهتمامات الشركة تقديم روابط جوية عديدة إلى دولة الإمارات، كونها واحدة من أقرب الجيران في منطقة الخليج العربي، معتبرا الموقع الهام لكل من مطار الشارقة الدولي ومطار آل مكتوم يقدم لمسافري القطرية خيارات سفر أوسع لوجهات سفرهم النهائية.

من جهته، قال خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة "إن هذه الخطوة الجديدة ستشكل إضافة نوعية للمسافرين المستخدمين لمطار الشارقة الدولي والراغبين في الوصول إلى وجهاتهم في أوروبا وآسيا وأميركا، كما ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والنقل بين الشارقة والدوحة".

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تشهد منذ إطلاقها قبل 17 عاماً نمواً متواصلاً، حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 129 طائرة حديثة إلى 134 وجهة للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأميركيتين. ولدى الناقلة طلبات شراء لأكثر من 250 طائرة تفوق قيمتها 50 مليار دولار أميركي، وتشمل الطلبات طائرات بوينج 787 و777 وطائرات إيرباص من عائلة A350 وA380 وA320 إضافة إلى طائرات بومبارديي لرجال الأعمال.