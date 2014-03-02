522 مليون درهم إيرادات فنادق أبوظبي خلال يناير

ارتفع حجم عوائد 149 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعا في إمارة أبوظبي إلى 522 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة 22 في المائة عن العام الماضي 2013، منها حوالي 194 مليون درهم إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات.

وأظهرت إحصاءات "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" في أبوظبي ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة نسبة 36 في المائة خلال شهر يناير الماضي إلى 276 ألفا و970 نزيلا أمضوا 855 ألفا و651 ليلة فندقية بنسبة نمو 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2013.

وأشارت الهيئة في بياناتها إلى زيادة مستويات الإشغال بـ 149 فندقا وشقة فندقية ومنتجعا في الإمارة نسبة 10 في المائة لتصل 77 في المائة .

وقال سعادة جاسم الدرمكي نائب مدير عام "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" إن نتائج شهر يناير تراجع إلى تزامنه مع موسم العطلات وتنظيم قائمة كبيرة من الفعاليات الهامة في أبوظبي منها "القمة العالمية لطاقة المستقبل" و"بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف".

وقال إن "هذا الأداء المتميز يشكل بداية إيجابية لقطاع السياحة في العام الجديد الذي بادرنا إلى زيادة أهدافنا السنوية خلاله إلى استقطاب 3.1 مليون نزيل فندقي عقب تجاوز نتائجنا العام الماضي للمستويات المستهدفة مسبقا له والتي اقتصرت على 2.8 مليون نزيل".

وأضاف "أن الهيئة تضع نصب أعينها المحافظة على توجهات النمو واستثمار الاتساع المتواصل لشبكة الرحلات الجوية من مدن العالم الرئيسية إلى أبوظبي ومنها خدمات "الاتحاد للطيران" الجديدة من جايبور وبيرث ولوس انجلوس ودالاس إلى مطار أبوظبي الدولي.. كما أنها تعتزم تعزيز رحلاتها من دبلن ونيويورك في حين ستضاعف "ايربرلين" رحلاتها اليومية من العاصمة الألمانية إلى أبوظبي اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل".

واستمرت الهند في صدارة الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبوظبي من ناحية عدد مواطنيها المقيمين بالمنشآت الفندقية في الإمارة والتي استقبلت 16 ألفا و221 نزيلا هنديا بنسبة نمو 29 في المائة مقارنة بشهر يناير 2013 والذين أمضوا 65 ألفا و937 يلة فندقية أكثر من الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 15 في المائة.



