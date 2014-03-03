الأردن يسعى لاستقطاب السياحة الدينية من آسيا

قال مسؤول في قطاع السياحة الأردني إن بلاده تتوقع استقطاب أعداد أكبر من السياح القادمين للمواقع المسيحية والإسلامية البارزة مع تزايد أهمية السياحة الدينية، لتعويض تضرر السياحة القادمة من أوروبا، بسبب أحداث مصر وسوريا بشكل رئيسي.

وأضاف سمير الدربي رئيس وكلاء السياحة والسفر في مقابلة مع رويترز أن القائمين على صناعة السياحة يرون الآن آفاقاً واسعة لتطوير السياحة الدينية في بلد يتمتع بوجود آلاف المواقع الأثرية ومواقع إسلامية بارزة من مقامات الأنبياء والصحابة وأخرى مسيحية بارزة كالمغطس على نهر الأردن ومقام النبي موسى.

وقال الدربي الذي رافق العاهل الأردني في جولة أخيرة لإندونيسيا إن الأردن يسعى للتركيز على دول ذات أغلبية مسلمة، مثل إندونيسيا وماليزيا وأخرى مسيحية كالهند والتي تعتبر أسواقاً واعدة لجلب السياح ليس فقط لزيارة الأردن لكن أيضا للذهاب إلى الأراضي الفلسطينية لزيارة المسجد الأقصي وكنيسة القيامة.

وأضاف الدربي أن "السياح من أسواق شرق آسيا وشمال إفريقيا يرغبون بزيارة المقامات المنتشرة في المملكة."

وقال إن جمعية وكلاء السفر في الأردن تتفاوض مع السلطات الأردنية لتبسيط إجراءات دخول السياح وفتح خطوط مباشرة لتشجيع السياحة والسفر.

وذكر الدربي أن الكثيرين يعلقون آمالاً واسعة على زيارة متوقعة لبابا الفاتيكان في مايو المقبل لموقع المغطس، الذى تعمد فيه المسيح وهي زيارة من شأنها أن تجلب آلاف الحجاج من مسيحيي سوريا ولبنان ومصر.

وقال "لذلك نتوقع أن يزداد عدد السياح القادمين للمملكة قبل وخلال وبعد زيارة البابا أي منذ أبريل وحتى سبتمبر المقبل."

وأشار إلى أن مسؤولين في السياحة الفلسطينية سيزورون الأردن قريباً للاتفاق على برامج مشتركة بين البلدين للاستفادة من هذه السياحة.