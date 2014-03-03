"الاتحاد للطيران" تشرع بالتحول من شركة إلى مجموعة

أعلنت الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات عن خطوتها التالية في استراتيجيتها طويلة الأمد مع إطلاقها لهيكلية جديدة تتمثل في تأسيس "مجموعة الاتحاد للطيران" التي تعتبر تحولا جوهريا من شركة طيران منفردة إلى مجموعة طيران متكاملة.

وقال جيمس هوجن رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الشركة باشرت قبل عشر سنوات مضت أعمالها كناقل جوي إقليمي يحمل طموحات عالمية ومنذ ذلك الحين كبرت الشركة لتصبح واحدة من شركات الطيران الرائدة عالميا على صعيد نقل الركاب والشحن، وقد توسعت أعمالها وتنوعت متجاوزة حدود أعمال شركة الطيران بحيث أصبحت مجموعة طيران وسفر رائدة حول العالم، بحسب بيان للشركة نقلته "وام".

ومن العناصر الرئيسية الهامة في الهيكلية الجديدة تأسيس "مجموعة هلا" برئاسة بيتر بومغارتنر رئيس شؤون العمليات التشغيلية لـ"مجموعة هلا" والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، وقد تم تأسيس "مجموعة هلا" لاغتنام الفرص التجارية التي لم تعد تقتصر على النقل الجوي وحسب بل أصبحت اليوم تشمل طائفة واسعة من مجالات السفر والضيافة.

وسوف تعمل "مجموعة هلا" على الجمع بين هذه الأعمال سويا لتحقيق القيمة التجارية للاتحاد للطيران ولإمارة أبوظبي ولشركاء الاتحاد للطيران في تحالف الشركاء بالحصص عبر الدمج ما بين الخدمات التي توفرها "هلا لإدارة السفريات" وخدمات إدارة الوجهات التي تقدمها "هلا أبوظبي" مع خدمات "الاتحاد للعطلات" التي تشهد بدورها توسعا كبيرا في مجال مبيعات الشركات وعمليات الرحلات السياحية، مع مجموعة من الشركات الجديدة الناشئة مثل شركة "برامج الولاء العالمية".