"الطيران الصيني" يستخدم أسرع شبكة إنترنت في العالم

وقعت الشركة "الصينية للطيران الدولي" مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجموعة "هونيويل للجوفضائية"، لاختبار "تكنولوجيا GX Aviation" لإنترنت الطيران على "طائرات A330" التابعة لها.

وبذلك ستكون الشركة الصينية للطيران الدولي أول شركة طيران في العالم تختبر "تكنولوجيا GX Ka" بالتعاون مع الأقمار الصناعية البحرية ومجموعة هونيويل، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الاختبار في الفصل الثاني من عام 2015.

وبفضل السرعة الكبيرة والنطاق العريض اللذين تتميز بهما تكنولوجيا GX Aviation لإنترنت الطيران، ستوفر هذه التكنولوجيا خدمات الإنترنت على ارتفاع 40 ألف قدم، بجودة تضاهي الإنترنت المستعملة في المكاتب والبيوت. وبفضل هذه التكنولوجيا سيتمكن المسافرون من التمتع بسرعة تحميل أكبر من الوتيرة المستعملة حالياً، حيث من المتوقع أن ترتفع سرعة الإنترنت بـ60%.

وفي سياق متصل أشار رئيس مجلس منظمة الأقمار الصناعية البحرية الدولية، بيل بلتولا، إلى أن التعاون مع الطيران الصيني دليل آخر على التقدم المستقر الذي تحققه "تكنولوجيا GX Aviation"، لضمان تحقيق خدمات التغطية الدولية الكاملة لمختلف طرازات الطائرات.