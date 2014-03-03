62 مليون دولار أرباح "الاتحاد للطيران" العام الماضي

أعلنت الاتحاد للطيران - الناقل الوطني لدولة الإمارات - تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2013 بتسجيلها أرباحاً صافية تصل إلى 62 مليون دولار بزيادة نسبتها 48% عن عام 2012 في حين ارتفع إجمالي العائدات بنسبة 27 % لتصل إلى 6.1 مليار دولار .

وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 22% لتصل إلى 208 ملايين دولار مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتكاليف الإيجار بنسبة 30% لتصل إلى979 مليون دولار بما يمثل 16% من إجمالي عائدات الشركة خلال عام 2013.

وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في بيان صحافي إن النتائج تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو النمو ومواصلة النجاح التجاري في كافة الأعمال، مشيرا إلى تحقيق الأهداف المالية على مدار السنوات السبع الماضية والوصول إلى الربحية المستدامة، حيث ارتفعت عائدات الشركة من 300 مليون دولار فقط خلال عام 2005 لتصل اليوم إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار .