ارتفاع أعداد المسافرين عبر "فلاي دبي" إلى 38% بـ2013

بلغت أرباح "فلاي دبي" الصافية 222.8 مليون درهم إماراتي (60.7 مليون دولار) في 2013 بزيادة قدرها 47% مقارنة مع عام 2012.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "كان 2013 عاما حافلا لفلاي دبي ملؤه الإنجازات والنجاحات. لقد بدأنا العام بالإعلان عن تحقيق أول عام كامل من الربحية، أطلقنا خدمة درجة رجال الأعمال وتقدمنا بأكبر طلب من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لشراء طائرات ذات الممر الواحد من بوينغ لدعم النمو السريع لفلاي دبي في المستقبل".

يذكر أن الطلب على السفر في إطار 5 ساعات من دبي مستمر، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المسافرين مع فلاي دبي إلى 6.82 مليون مسافر زيادة بنسبة 38% بالمقارنة مع عام 2012.

وتم تسريع تسليم طلبية الطائرات لتستلم فلاي دبي 7 طائرات بوينغ من 800-737 من الجيل الجديد العام الفائت، بجانب تحديث عددٍ من الطائرات الموجودة وتزويدها بدرجة رجال الأعمال، ليصل عدد طائرات الأسطول المزودة بالدرجة الجديدة إلى 14 طائرة.

وكانت الناقلة، والتي تشغل حوالي 1.100 رحلة أسبوعياً، قد أطلقت 17 وجهة جديدة خلال العام 2013، لترفع عدد وجهاتها إلى 66، وضاعفت عدد وجهاتها في روسيا إلى 8 نقاط، ورفعت عدد وجهاتها في السعودية إلى 10 عانى معظمها سابقاً من ضعف او غياب الربط الجوي المباشر مع دبي، وأضافت وجهتها الثانية في عُمان بإضافة صلالة، وأنهت العام بإطلاق رحلاتها إلى كيشناو عاصمة جمهورية مولدوفا.

الجدير بالذكر أن فلاي دبي أعلنت خلال معرض دبي للطيران 2013 عن طلبٍ لشراء 75 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس و 11 طائرة بوينغ من طراز الجيل الجديد 800-737 بقيمة 8.8 مليار دولار أميركي وفقاً للسعر المدرج للطائرات مع الاحتفاظ بحق شراء 25 طائرة إضافية من طراز الماكس.

وتتسلم فلاي دبي أولى الطائرات الاحدى عشر الجديدة من الجيل الجديد 800-737 بين العامين 2016 و2017، بينما تبدأ باستلام طائرات البوينغ من طراز ماكس الجديدة من في النصف الثاني من عام 2017 تباعا حتى العام 2023.