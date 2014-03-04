المبارك: البنوك السعودية آمنة ضد الاختراق الإلكتروني

قال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن بنوك المملكة توسعت بشكل إيجابي باستخدام الخدمات والمنتجات الإلكترونية، واستثمرت بشكل فعال في حماية أمن المعلومات الخاصة بها وبعملائها من الاختراق أو الاحتيال الإلكتروني الذي بات يتطور بشكل متسارع.

وأضاف المبارك في كلمته إلى ورشة العمل الثانية لأمن المعلومات، أن مؤسسة النقد بمشاركة البنوك تقوم بإعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية.

وذكر أن الاستراتيجية سيرافقها تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات استناداً إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك.

وأكد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار.

وشدد على إدراك المؤسسة والبنوك للمخاطر والتهديدات المصاحبة، للتوسع في الخدمات التقنية، موكدا أنه نظراً للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني فقد تواصلت عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات.