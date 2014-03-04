السياحة المصرية تفقد الأمل في التعافي بصيف 2014

فيما أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات، الطيار جاد الكريم نصر، أن مطار شرم الشيخ استقبل خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو أكثر من 30 ألف سائح وصلوا على أكثر من 120 رحلة، قال عاملون بالسياحة بمنطقة شرم الشيخ والغردقة، إن الأوضاع أكثر من "صعبة"، ولا يوجد أي بريق أمل في تحسن أوضاع القطاع السياحي المصري على المدى القريب.

وقالوا في تصريحات لـ "العربية نت"، إن الدول التي تنافس مصر في المنطقة في قطاع السياحة نجحت في استغلال عدم الاستقرار الأمني والتفجيرات التي تستهدف السائحين الأجانب، وتمكنت من تضييع فرص السياحة المصرية في التعافي خلال موسم الصيف المقبل.

وقال محمد سعيد، وهو عامل بحجوزات أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، إن هناك شركات ألغت حجوزاتها بالفعل خلال الأيام الماضية بسبب حادث تفجير الحافلة السياحية في طابا، ومن المتوقع أن ترتفع نسب الإلغاء خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السياحة المصرية تواجه منافسة شرسة مع سياحة تركيا وإسرائيل وقبرص، والتي غالباً لا تكون في صالح السياحة المصرية.

لكن رئيس الشركة المصرية للمطارات، قال إن بعض السائحين الألمان، والسائحين من بعض الدول الاسكندنافية لم يستجيبوا للتحذيرات، ويستكملون إجازتهم في منتجعات جنوب سيناء، كما أن حركة وصول رحلات السائحين من روسيا وإنجلترا لم تتأثر، مؤكداً أن السائحين الألمان، والإيطاليين، والسائحين من بعض الدول الإسكندنافية، يتوافدون بكثرة على الغردقة ومرسي علم وبقية مدن البحر الأحمر.

وأصدرت 7 دول غربية، تضم سويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا وألمانيا وبريطانيا وأميركا، تحذيرات من السفر إلى جنوب سيناء، بسبب تدهور الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، بعد تفجير حافلة سياح بطابا، منتصف الشهر الماضي.

ولا تتجاوز نسب الإشغال الفندقي بمدينة شرم الشيخ وفقا لـ "سعيد" أكثر من 40%، ومع انخفاض أسعار الخدمات التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية لتحفيز السائحين على اختيار مصر كوجهة سياحية لهم، تبقي الخسائر أكبر شبح يواجه أصحاب الفنادق والمنتجعات منذ انطلاق الثورات المصرية وحتى الآن.

وأوضح محمد جابر، مدير الحجوزات بأحد شركات السياحة بالقاهرة، أن نسب الإلغاء حتى الآن لا تتجاوز 25%، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسب خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن بأي حال التعويل على موسم الصيف المقبل الذي بدده الحادث الذي استهدف قافلة سياحية في طابا.

وأوضح أن السائحين الإيطاليين والفرنسيين والألمان على رأس قائمة الجنسيات التي غادرت مصر بمجرد صدور تحذير من حكوماتهم بعدم السفر إلى مصر بسبب الأوضاع الأمنية.

ولم يمانع وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، في تصريحات أمس، في استقبال الوزارة لوفود أمنية والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة للقيام بجولات ومراجعة الإجراءات الأمنية بالمقاصد السياحية المصرية، للوقوف على حقيقة أمان المقاصد السياحية المصرية تمهيداً لرفع تحذيرات السفر الأخيرة.