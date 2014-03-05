السعوديون الأكثر إشغالاً لفنادق دبي بـ1.4 مليون نزيل

استقبلت فنادق دبي خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون نزيل، بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن العام 2012، وهو مؤشر إيجابي بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020.

وعلى هامش مشاركتها في الملتقى العالمي لقطاع السياحة المنعقد ضمن معرض بورصة السياحة الدولية ببرلين ITB، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إحصائية تفصيلية تظهر ارتفاع المؤشرات الرئيسية مثل عائدات الفنادق ونسبة إشغال الغرف.

وقد وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) إلى 11.012.487 خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6% مقارنة بالعام 2012 الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى 9.957.161.

وحافظت الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف. وكانت الدول العشر الأولى في قائمة زوار دبي منذ يناير وحتى ديسمبر 2013 هي على التوالي: السعودية، والهند، والممكلة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.

وكانت سوق السياح الأستراليين الأكثر نمواً، بمعدل زيادة 39.0%، إذ ارتفع عدد الزوار مما يزيد على 193.000 في العام 2012 إلى أكثر من 269.000 في العام 2013. ويمكن إرجاع جزء كبير من هذا النمو إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين طيران الإمارات وكانتاس، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي وأستراليا.

وحافظت السعودية على مكانتها كسوق المصدر الأول، وشهدت نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد الزوار بنسبة 19.9% ليصل إلى 1.35 مليون زائر.

وواصلت الصين (المصنفة في المرتبة العاشرة) تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11%، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي، وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.

وقال هلال بن سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: "يشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10.6% في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية إدارتنا للعام 2020 في شهر مايو 2013، تأكيداً على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليوناً في 2020، كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية".