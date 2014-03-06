هايد بارك المصرية تستهدف مبيعات بـ 144 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية (داماك العقارية سابقا) ماجد شريف إن شركته تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه (144 مليون دولار) في 2014 بنمو أكثر من 50% عن 2013 مع مواصلة تسليم وحدات في مشروع "جاردن هايتس" على أطراف القاهرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهايد بارك أن شركته متفائلة جدا بهذا العام وتسعى للتوسع من خلال زيادة رأسمالها وتقديم منتجات جديدة للعملاء مع مضي البلاد قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تسعى لإعادة الاستقرار.

وقال شريف في مقابلة مع رويترز "عام 2013 كان جيداً وسلمنا خلاله نحو 250 وحدة سكنية للعملاء بمبيعات 654 مليون جنيه، ونستهدف هذا العام تسليم عدد وحدات أكثر ومبيعات بمليار جنيه بل لدينا تفاؤل بأن نتخطى هذا المستهدف.

"خلال يناير وفبراير تخطت المبيعات 200 مليون جنيه."

ويقام مشروع جاردن هايتس على مساحة ستة ملايين متر مربع (1500 فدان) بالقاهرة الجديدة على خمس مراحل بتكلفة استثمارية نحو 18 مليار جنيه لبناء نحو 30 ألف وحدة سكنية و1400 محل تجاري وناد رياضي.

وقال شريف الذي يمتلك خبرة أكثر من 27 عاما في مجال الإدارة وتطوير المشروعات السكنية والتجارية "عملنا بقوة في موقع المشروع بعد يناير 2011 واستثمرنا نحو مليار جنيه، وهذا أكسبنا مصداقية عالية لدى العملاء نتيجة سرعة التنفيذ في المشروع الذي ينتهي بالكامل في 2019."

وتباطأت مشروعات التطوير العقاري مقتربة من مرحلة التوقف في انعكاس لمشكلات على نطاق أوسع تعاني منها أنشطة الأعمال المصرية جراء الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011. لكن هايد بارك كثفت وتيرة العمل خلال هذه الفترة.

وبسؤال شريف الذي عمل سابقا في بالم هيلز وماجد الفطيم العقارية عن أسباب نمو المبيعات والتوقعات القوية لهذا العام قال "لا توجد عقارات أسعارها تتراجع في مصر. المصريون يحبون الاستثمار في العقارات خاصة وسط انخفاض قيمة الجنيه المصري حاليا.

وأضاف "التزام الدولة بتنفيذ خارطة الطريق سيساعد أكثر على حدوث الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي نمو القطاع العقاري الذي يحرك الدولة بأكملها."