مطار أبوظبي يستأنف عمله بعد توقف طارئ

استأنف مطار أبوظبي الدولي رحلاته اليوم، بعد عطل فني تسبب في تحويل رحلات شركات الطيران إلى مطارات قريبة.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة لمطار أبوظبي الدولي إن المطار استأنف السماح بإقلاع وهبوط الطائرات بعد توقف صباح اليوم الخميس بسبب مشكلة فنية.

وأبلغت المتحدثة باسم شركة أبوظبي للمطارات رويترز "العمليات استؤنفت .. سواء الهبوط أو الإقلاع." وأضافت "كان هناك ضباب كثيف مما تسبب في بعض الصعوبات التشغيلية" لكنها لم تذكر تفاصيل.



وكانت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي قالت في وقت سابق إنه تقرر تحويل كل الرحلات المتجهة إلى أبوظبي بشكل مؤقت إلى مطارات أخرى في المنطقة ورغم استئناف إقلاع الطائرات فمن المتوقع أن تكون هناك تأخيرات كبيرة.

وكانت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لإمارة أبوظبي، اضطرت في صباح اليوم، إلى تحويل كل الرحلات المتجهة إلى مطار أبوظبي الدولي إلى مطارات أخرى في المنطقة، بسبب عطل فني.

وقالت الشركة في بيان صحافي دون الخوض في تفاصيل المشكلة الفنية، إن السلطات في مطار أبوظبي تعمل على إصلاح المشكلة، ولكن الضباب كثيف فوق أبوظبي، ولن تستأنف عملية الإصلاح قبل تحسن الأحوال الجوية.