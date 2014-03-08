إيرادات فنادق إمارة عجمان ترتفع 34.5% خلال 2013

ارتفعت إيرادات الفنادق في إمارة عجمان خلال العام الماضي بنسبة 34.6% مقارنة بالعام 2012، لتصل إلى 155 مليون درهم.

وقال فيصل النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن الإمارة تشهد زيادة كبيرة في الحركة السياحية، وإنها مقبلة على طفرة سياحية كبيرة خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد الغرف الفندقية بالإمارة ارتفع إلى 2610 غرف خلال العام الماضي، مقارنة مع 2503 غرف في 2012 موضحاً أن عدد الفنادق بالإمارة ارتفع إلى 11 فندقاً، وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية 18 منشأة.

وتشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان بمعرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في ألمانيا لعرض المقومات السياحية الكبرى التي تتمتع بها الإمارة أمام صناع السياحة بالعالم. وقال النعيمي إن إجمالي إيرادات الفنادق بالإمارة بلغ خلال العام الماضي 155 مليون درهم، مقارنة مع 123 مليون درهم خلال العام 2012.