زيادة مسافري طيران السعودية إلى 2.2 مليون راكب شهريا

واصلت الخطوط الجوية السعودية خلال شهر فبراير تحقيق معدلات متنامية في معدلاتها التشغيلية التي تتضمن أعداد الركاب، إلى جانب أعداد الرحلات ومعدلات انضباطها، في تأكيد على الانسيابية الكبيرة في المنظومة التشغيلية، إلى جانب الارتقاء بباقة الخدمات المقدمة في مختلف المواقع وعلى متن الطائرات.

وأشار تقرير الأداء التشغيلي لشهر فبراير الماضي إلى نقل 2.203.680 راكباً، بزيادة 263.786 راكباً عن فبراير 2013، ونسبة زيادة 14%، وشكلت نسبة أعداد ركاب الرحلات الداخلية 54%، إذ بلغ عددهم 1,198.372 راكباً مقارنة بـ1.092.331 راكباً في فبراير 2013 بنسبة زيادة 10%، فيما بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 1.005.308 ركاب مقارنة بـ847.563 راكباً في فبراير 2013 ونسبة زيادة 18.61%.

وبين التقرير أعداد الرحلات ومعدلات انضباطها، فقد بلغ إجمالي أعداد الرحلات المجدولة والإضافية 14.601 رحلة، بزيادة 927 رحلة عن فبراير 2013 ونسبة 7%، فيما وصل المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 90.51%، وشكلت نسبة أعداد الرحلات الداخلية المجدولة 68.63% من إجمالي الرحلات المجدولة، حيث بلغت 9.167 رحلة بزيادة 268 رحلة عن ذات الفترة من 2013 بنسبة زيادة 3%.

وسجل معدل انضباط الرحلات الداخلية نسبة 95.04%، بينما شكلت النسبة المتبقية حصة الرحلات المجدولة الدولية والتي بلغت 4.204 رحلات بزيادة 395 رحلة عما تم تحقيقه في فبراير 2013 بنسبة زيادة 10%، وبلغ معدل انضباط مواعيد الرحلات الدولية 91.22%.

من جهته، أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة، عبدالله بن مشبب الأجهر، أن الزيادة المستمرة في معدل نقل الركاب على القطاع الداخلي منذ بداية العام الجاري مقارنة بعام 2013 تؤكد النمو المتواصل في حركة النقل الجوي والإقبال على السفر جواً بين مختلف مناطق المملكة.

وقال إن "السعودية" عملت من خلال خطتها الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط على توفير السعة المقعدية اللازمة وزيادة الرحلات بما يساعد على مقابلة هذا الطلب المتزايد، مستفيدة إلى أقصى حد من إمكانات أسطولها الجديد التي تسلمت منه حتى الآن 73 طائرة من أصل 90 طائرة من طرازات إيرباص 320 و321 و330 وبوينغ B777-300ER.