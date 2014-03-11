إطفاء مصابيح "مطار دبي" ساعة كل يوم

شرعت مؤسسة مطارات دبي في تطبيق مبادرة نوعية، تقوم من خلالها بإطفاء كافة المصابيح غير الضرورية في مطاري "دبي الدولي" و"آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال" لمدة ساعة يومياً على مدى 24 يوماً متتالية في إطار التمهيد للاحتفال العالمي بساعة الأرض يوم 29 مارس.

ويجسد احتفال مطارات دبي بساعة الأرض بشكل مبكر التزامها بالحفاظ على البيئة وسعيها لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال، حيث تشمل الحملة التي بدأ تنفيذها في الساعة السابعة من مساء يوم 6 مارس مختلف المصابيح في المطارين، باستثناء تلك الخاصة بمرافق ومنشآت حيوية، لضمان سلاسة التشغيل.

وقال جمال الحاي النائب التنفيذي الأول لرئيس الشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي: تمثل هذه الحملة فرصة رائعة لتأكيد وتعزيز التزامنا تجاه الحفاظ على البيئة، وتبوء مركز ريادي يحتذى به في هذا المجال. فقد شاركنا في المبادرة العالمية منذ عام 2009 من خلال إطفاء المصابيح في مطار دبي الدولي لمدة ساعة واحدة، وأدركنا أن هناك مجالاً لتعزيز مساهمتنا في هذا المجال بصورة كبيرة، وذلك من خلال توسيع نطاق الحملة لتستمر على مدى أيام عدة بدلا من يوم واحد".

وأضاف جمال الحاي بقوله: "يعد مطار دبي الدولي مكاناً مثاليا لنشر رسالة الحفاظ على البيئة في مختلف أنحاء العالم، خاصة وأنه يستقبل حوالي 6 ملايين مسافر شهرياً من أكثر من 125 وجهة عبر القارات الست. وتعتمد فكرة الحملة على إلهام الناس للانضمام إلينا والمساهمة بشكل فعال في الحفاظ على البيئة".

وسيتم إطفاء المصابيح لمدة ساعة يوميا على مدى 24 يوماً في مباني المسافرين رقم 1، 2 و3 بمطار دبي الدولي، بالإضافة إلى مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.