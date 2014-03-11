الإمارات ترصد مئات المليارات للاستثمار بقطاع الطيران

جدد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، التأكيد على أن بلاده ستستثمر مئات المليارات خلال السنوات المقبلة في استكمال البنية التحتية لقطاع الطيران.

وأضاف في تصريح صحافي لدى زيارته مشروع توسعة مطار أبوظبي، أن شركة أبوظبي للمطارات تقوم بعملية تحويل البوابة الجوية لإمارة أبوظبي إلى مركز طيران دولي من خلال تطبيق أحد أكبر الخطط التوسعية للمطارات في العالم.

ويعد الهدف الرئيسي وراء إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد بتكلفة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، هو زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 40 مليون مسافر سنويا.