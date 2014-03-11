"طيران الإمارات" تطلق رحلات مباشرة إلى بوسطن يومياً

أطلقت "طيران الإمارات" خدمتها اليومية بين دبي وبوسطن التي أصبحت اعتباراً من يوم أمس الاثنين المحطة الثامنة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والمحطة 142 ضمن شبكة المحطات التي تخدمها الناقلة في قارات العالم الست.

وأقلعت الرحلة الافتتاحية "إيه كيه 237" من مطار دبي الدولي يوم أمس، وعلى متنها عدد من المسؤولين، منهم تيم كلارك رئيس "طيران الإمارات"، وعادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس "طيران الإمارات" الرئيس التنفيذي للعمليات، وهربرت فراخ نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، وهيران بيريرا نائب رئيس أول طيران الإمارات لتخطيط عمليات الشحن.

وتشغل طيران الإمارات لخدمة رحلاتها الجديدة إلى بوسطن طائرة "بوينج 777-200 إل آر" مقسمة إلى ثلاث درجات، وثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و216 مقعداً في الدرجة السياحية.

يُشار إلى أنه يعمل في الإمارات أكثر من 50 شركة تتخذ من بوسطن مقار لها، بالإضافة إلى 150 شركة تدير عمليات في مناطق آسيا الوسطى.

وتضم منطقة بوسطن التي تعد مركزاً أكاديمياً وبحثياً رئيساً أكثر من 270 جامعة وكلية، ويزيد عدد الطلبة الأجانب الملتحقين بهذه المعاهد عن 44 ألفاً، حيث يسافر هؤلاء سنوياً بين ماساشوستس وبلادهم، وتعد أيضاً واحدة من أقدم المدن الأميركية ووجهة رئيسة للسياح، حيث تضم الكثير من المعالم الثقافية والتاريخية.