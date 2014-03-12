تراجع عدد سياح لبنان بـ6.6% إلى 1.2 مليون

تراجع عدد زوار لبنان بنسبة 6.6% إلى 1.24 مليون سائح للعام الماضي مقابل 1.36 مليون في 2012.

وتصدر الأوروبيون المرتبة الأولى في زوار لبنان، بنحو 433 ألفا، والأميركيون ثانيا بعدد 209 آلاف، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن إحصاءات لوزارة السياحة اللبنانية.

وعلى قائمة السياح العرب، كان العدد الأكبر للعراقيين بنحو 142 ألفا، وجاء الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد 78 ألفا، والمصريون ثالثا بحوالي 63 ألفا، والسعوديون رابعا بعدد 41 ألفا.

وانخفض عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة كبيرة تصل إلى 40 % مقارنة بمستوى السياحة قبل أربع سنوات.