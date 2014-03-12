سبايس الهندية تشتري 42 طائرة بوينغ بـ4.4 مليار دولار

أبرمت شركة الطيران الاقتصادي الهندية "سبايس جت" عقدا مع مصنعة الطائرات "بوينغ" لشراء 42 طائرة من طراز 737 ماكس في صفقة بلغت قيمتها 4.4 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار.

ووفقا للمراقبين، فقد دفعت "أنباء الصفقة" سهم الشركة للارتفاع أكثر من 7%. ومن شأن الطلبية أن تساعد الشركة الخاسرة في بحثها عن مستثمرين جدد. يذكر أن "سبايس جت" رابع أكبر شركة طيران هندية من حيث القيمة السوقية.

وصرح اس.ال نارايانان المدير المالي لمجموعة صن الشركة الأم لسبايس جت للصحفيين خلال المعرض الهندي للطيران في حيدر أباد أن تسليم الطائرات الجديدة سيبدأ في 2018.

وتعتبر سبايس جت هدفا لاستثمار محتمل بعد تخفيف الهند القيود على استثمار شركات الطيران الأجنبية. وقد أعلنت الشركة أن مستثمرين محتملين أبدوا اهتماما ولكنها لم تكشف عن أي أسماء.

وقالت مصادر إن ثمة تشابك بين تجديد الأسطول الذي طال انتظاره واحتمال بيع حصة إذ إن الطائرات الجديدة ستزيد من جاذبية الشركة.