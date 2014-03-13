السياحة في دبي تنتعش وسط إقبال أوروبي واسع

تتجه الحركة السياحية في إمارة دبي لمزيد من الانتعاش بسبب تدفق الأوروبيين على الإمارة بدلاً من الوجهات التقليدية الأخرى في المنطقة، وخاصة مصر وتونس اللتين كانتا تستقطبان أعدداً كبيرة من الأوروبيين سنوياً، في الوقت الذي صنف موقع بريطاني سياحي متخصص دبي في المركز الأول من حيث الوجهات الأكثر طلباً من قبل السياح البريطانيين خلال العام 2014.

وكانت المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، وخاصة شرم الشيخ، تمثل وجهة سياحية مفضلة للبريطانيين والأوروبيين، خاصة في فصلي الشتاء والربيع وذلك بفضل درجات الحرارة المرتفعة التي يهواها الأوروبيون، إلا أن التوترات السياسية والأمنية في مصر دفعت أعداداً كبيرة من السياح إلى تجنب السفر إلى مصر، كما أن تونس التي كانت تمثل وجهة رخيصة للسياحة بالنسبة للأوروبيين لم تعد تستقطب أعداداً كبيرة منهم منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في العام 2011.

ويقول العاملون في القطاع السياحي إن الكثير من البريطانيين والأوروبيين أصبحوا يقصدون إمارة دبي لقضاء العطلات، خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبياً فيها مقارنة ببلادهم.

وقال موظف مبيعات في شركة "توماس كوك" وهي أكبر وكالة سياحة في بريطانيا لــ"العربية.نت" إن كثيراً من السياح أصبحوا يقصدون إمارة دبي بدلاً من منتجعات شرم الشيخ في مصر، وذلك على الرغم من أن تكلفة الرحلة إلى دبي أعلى بكثير من نظيرتها إلى شرم الشيخ، فضلاً عن أن أسعار العطلات إلى مختلف الوجهات في مصر انخفضت تكلفتها مؤخراً وبنسب ملموسة.

وأشار الموظف الذي يُدعى "أندرو"، وطلب عدم نشر اسمه الكامل بسبب أنه غير مخول بالتحدث للإعلام، أشار إلى أن "الكثير من الرحلات إلى دبي يتم حجز كافة مقاعدها خلال فترات قصيرة جداً"، معتبراً أن إمارة دبي تعتبر الوجهة الأكثر تفضيلاً للبريطانيين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بالعالم العربي.

وتتصدر دبي وجهات البريطانيين على الرغم من انخفاض تكاليف الرحلات إلى تركيا أيضاً، حيث قال الموظف المشار إليه لــ"العربية.نت" إن "تركيا لا تعتبر منافساً لدبي، لأن البريطانيين يعتبرونها جزءاً من أوروبا، بينما دبي تعتبر قلب منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الاختلاف الواضح في المناخ والطبيعة بين البلدين، بما يجعل لكل من الاثنتين زبائنها".

وكان موقع بريطاني سياحي متخصص قد أدرج دبي في المركز الأول ضمن قائمة الوجهات العشرة الأكثر جذباً للبريطانيين في العام 2014، حيث قال موقع (ألفا هوليدي ليتنغ) إن دبي تفوقت على العديد من أشهر الوجهات السياحية في العالم ومن بينها باريس وسيدني وفلوريدا.

ويقوم موقع (ألفا هوليدي ليتنغ) بتصنيف الوجهات السياحية الأكثر جذباً بناء على حجم الاستفسارات التي يقوم بها البريطانيون، حيث تبين أن دبي استحوذت خلال العام الماضي 2013 على الاهتمام الأكبر، وقام البريطانيون بالاستفسار والبحث عنها أكثر من غيرها، بما دفعها إلى المركز الأول على قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطاباً للبريطانيين.