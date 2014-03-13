"طيران الإمارات" يتجه للتوسع في رحلات أميركا

بعد إطلاق طيران الإمارات رحلة جديدة من دبي إلى بوسطن فإن ذلك يعني ربط ولاية ماساتشوسيتس الأميركية بـ39 وجهة عالمية يومياً، وفقا لما ذكره تيم كلارك رئيس طيران الإمارات.

وقال كلارك إن "الإماراتية" تطمح للتوسع أكثر في السوق الأميركية انطلاقاً من اتفاقيات السماوات المفتوحة الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة في عام 1999.

وأشار إلى الاستجابة القوية التي وجدتها الرحلة الافتتاحية، ما يؤكد أهمية الخط الجديد بالنسبة لسكان الولايات المتحدة والعالم بشكل عام.

وأصبحت بوسطن المحطة الثامنة لـ"طيران الإمارات" في الولايات المتحدة الأميركية و142 عالمياً.

وتسعى الناقلة للتوسع أكثر مستفيدة من أسطولها الضخم وإمكانياتها الكبيرة، بحسب كلارك الذي قال: "تشكل انطلاقنا إلى بوسطن مرحلة مهمة للغاية، حيث سيمكن ذلك الناقلة من نقل المزيد من الركاب من إفريقيا وشرق آسيا ومناطق أخرى من العالم إلى هذه الولاية الأميركية المهمة، التي تعتبر مقراً مهماً للعديد من الشركات والأنشطة العالمية المهمة، ويعمل في الإمارات أكثر من 50 شركة تتخذ من بوسطن مقار لها".