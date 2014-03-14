طيران الاتحاد تزيد عدد حلاتها إلى موسكو بداية يوليو

ذكرت شركة الاتحاد للطيران أنها رفعت عدد رحلاتها بين أبوظبي وموسكو من 7 رحلات أسبوعية إلى رحلتين يومياً، بدءاً من أول يونيو المقبل، في حين أنها سترتفع إلى 3 رحلات يومياً بداية أكتوبر المقبل.

وكانت الاتحاد قد استهلت عملياتها التشغيلية إلى مطار دوموديدوفو في موسكو خلال شهر ديسمبر2008 ، ومنذ ذلك الحين تولت نقل ما يزيد على 400 ألف مسافر.. وخلال عام 2013 ارتفع عدد المسافرين بواقع 36 في المئة مقارنة بعام 2012، مسجلة نمواً يزيد على عشرة في المئة للعام الرابع على التوالي.

وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران إن دولة الإمارات تحتضن حوالي 25 ألف مواطن روسي إلى جانب حوالي 400 شركة مشتركة بين دولة الإمارات وروسيا.. ومن هذا المنطلق بلغت العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين أوج ذروتها.

وأضاف أنه بفضل تشغيل ثلاث رحلات يومية ستقوم الاتحاد للطيران بتوفير خدمات أكثر راحة إلى العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات ومختلف أرجاء شبكة وجهاتها في مختلف أرجاء المعمورة".