29 % تراجع بأعداد السائحين القادمين لمصر في يناير

تراجع عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر يناير الماضي إلى نحو 642 ألف سائح مقابل 903 آلاف سائح خلال الفترة ذاتها من 2013، بانخفاض قدره 28.9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن القطاع السياحي تضرر كثيراً من المشهد السياسي في مصر.

وأوضح البيان أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، فيما بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون 8.9 مليون ليلة خلال يناير 2014 مقابل 13.8 مليون ليلة خلال نفس الشهر لعام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 35.5٪، وكان لأوروبا الشرقية النصيب الأكبر في عدد الليالي يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد السائحين القادمين من الدول العربية إلى مصر خلال نفس الفترة بلغ 101.8 ألف سائح خلال يناير 2014 مقابل 190.6 ألف سائح خلال نفس الشهر لعام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 46.6%.

وأضاف البيان أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الدول العربية بلغ 2.5 مليون ليلة خلال يناير 2014 مقابل 4.1 مليون ليلة خلال نفس الشهر لعام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 37.6%، فيما بلغ متوسط عدد الليالي للسائح 13 ليلة خلال يناير 2014 مقابل 14.6 ليلة خلال نفس الشهر لعام 2013.