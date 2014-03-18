مطار الغردقة يستقبل 11 ألف سائح في يوم واحد

شهدت منطقة الغردقة الساحلية في مصر انتعاشاً مفاجئاً وخلال يوم واحد فقط، حيث استقبل مطار الغردقة قرابة 11 ألف سائح من مختلف الجنسيات أمس، لقضاء أسبوع بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.

وفي هذا الصدد، قال اللواء طيار سامي عبدالمنعم، مدير عام مطار الغردقة، إن المطار استقبل اليوم 72 طائرة منها 66 طائرة دولية و6 طائرات داخلية"، مشيراً إلى أن عدد السائحين وصل إلى قرابة 11 ألف سائح والجنسيات الأبرز وصولاً هي روسيا وبولندا والتشيك وألمانيا.

وأضاف أن حركة وصول الأفواج السياحية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، لافتاً إلى أن هناك قرابة 9 آلاف سائح غادروا على متن 74 طائرة عقب انتهاء إجازاتهم ومدة إقامتهم.